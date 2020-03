Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Etzlebener treffen sich im Internet-Café

Internet? Laptop? PC? Tablet? Das sind Begriffe, die vielen älteren Bürgern zwar nicht sehr geläufig, aber auch nicht komplett unbekannt sind. Um Senioren mit den neuen Medien und der Technik vertraut zu machen, organisierte der Verein „Etzleben – unser Dorf“ ein Internet-Café für ältere Leute aus dem Ort. Das teilte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Jana Thielemann mit.

„Mit mehreren Tablets und reichlich Fachwissen ausgerüstet, um die vielfältigen Möglichkeiten des weltweiten Datennetzes zu vermitteln und auch die Tücken des Internets zu demonstrieren, vermittelte der Medienpädagoge Sven Jensen von der Thüringer Landesmedienanstalt den Senioren einen Einblick in die teils fremde Welt“, berichtete Jana Thielemann von der Veranstaltung. „Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Senioren seinen Ausführungen und probierten sich später selbst an den Geräten aus.

Was man da alles findet, habe da so mancher gestaunt. Aber auch Zweifel kamen auf: Ob das alles so sicher ist? Und: Was dieses Internet so alles speichert?! Aber auch darüber, wer einen über die geräteeigene Kamera beobachten könnte …

Die vielen interessanten Einblicke warfen zahlreiche Fragen auf. Darum werde es nicht beim ersten Internet-Café bleiben, kündigt Jana Thielemann an. Auf Wunsch aller wird es eine Folgeveranstaltung geben. „Und mal sehen, vielleicht wird eine Vortragsreihe daraus, denn wir als Verein kümmern uns um unsere Dorfbewohner.“

Der Verein „Etzleben – unser Dorf“ ist Ende 2018 aus dem „Dorfbereicherungsbeirat“ hervorgegangen und nimmt sich seither des gesellschaftlichen Lebens in Etzleben an. Erster Vorsitzender des Vereins ist Erik Schramm. Der Verein organisiert neben kulturellen Veranstaltungen, wie zuletzt den gut besuchten Vortrag über Thüringen im Frühmittelalter auch den Etzlebener Flohmarkt sowie den Frühjahrs- und den Herbstputz im Ort und hat auch die Telefonbibliothek eingerichtet. Anliegen des Vereins ist es, das gesellschaftliche Miteinander im Ort zu fördern.