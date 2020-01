„Ich unterstütze in der Region Bürgerinitiativen“

Er gehört mit zu den Neuen im Thüringer Landtag. Jens Cotta (48) aus Artern ist Mitglied der Partei AfD. Er gewann im östlichen Kyffhäuserkreis das Direktmandat, bekam 29,2 Prozent der Stimmen. Er ist einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Unsere Zeitung sprach mit ihm.

Haben Sie sich in der Fraktion und im Landtag eingelebt?

Derzeit werden im Landtag vor allem organisatorische Sachverhalte geklärt. Dazu gehören neben der technischen Ausstattung auch die Zuordnung von Büros. Die Abläufe im Landtag spielen sich langsam ein. Die Landtagsverwaltung unterstützt die Neuen bei allen verwaltungstechnischen Belangen. Unsere Fraktion hat sämtliche Verantwortlichkeiten inzwischen festgelegt, die Arbeitskreise und Ausschüsse nehmen ihre Arbeit auf.

Gab es bereits einen oder mehrere Momente, wo Sie sich sagten: In die Landespolitik zu gehen, war doch nicht die beste Idee?

Ganz klar nein. Mein Aufgabenspektrum ist sehr abwechslungsreich und umfangreich. Ich wurde in den Fraktionsvorstand und zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Thüringen ist auf dem Weg zur Regierungsbildung. Was halten Sie vom Modell Projektregierung? Werden CDU und FDP die rot-rot-grüne Minderheitsregierung unterstützen?

Projektregierung ist für mich nichts anderes als der klägliche Versuch, das Wort Koalition zu umschiffen. Es ist eine unzumutbare Hängepartie, die uns die Altparteien hier seit Monaten bieten. Das Land muss regiert werden, damit die akuten Probleme gelöst werden können. Ich habe den Eindruck, dass es bei den Protagonisten vorrangig um persönliche Befindlichkeiten und nicht um die Zukunft Thüringens geht. Nun soll die CDU eine Koalition aus Linke, SPD und Grüne in einer Landesregierung unterstützen, der die Thüringer eindeutig das Vertrauen entzogen haben. Es ist fraglich, ob der CDU-Wähler wollte, dass seine Stimme zu einer Fortsetzung der Rot-Rot-Grünen-Regierung beiträgt.

Schaut da die AfD nur zu?

Wir haben der CDU und der FDP die Hand für eine bürgerlich-patriotische Politik gereicht, um den Wählerwillen im Landtag abzubilden. Wenn man die Wahlprogramme der drei Parteien AfD, CDU und FDP vergleicht, gibt es einige inhaltliche Schnittmengen, die zum Wohle der Thüringer Bürger in dieser Legislatur in konkrete Politik umgesetzt werden könnten. Als Beispiel sei der Stopp des Windkraftausbaus, die Rückkehr zu einem leistungsfähigen, differenzierten Schulsystem, die Stärkung der Förderschulen, die Einstellung von Lehrern, die bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, ein Umweltschutz mit Augenmaß und die dringend notwendige Änderung der Flüchtlingspolitik zu nennen.

Soll die für Anfang Februar geplante Wahl Bodo Ramelows (Linke) zum Ministerpräsidenten verschoben werden, wie es Mike Mohring (CDU) will?

Nein, es wird Zeit, dass diese Verzögerungstaktik, die uns die Altparteien hier seit Monaten bieten, beendet wird. Das Land muss regiert werden. Hoffentlich kommen CDU und FDP zur Besinnung und nutzen die bürgerlich-patriotische Mehrheit im Landtag.

Sie sind einer der drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag. Wie stehen Sie zu ihrem Chef Björn Höcke?

Björn Höcke ist unser einstimmig gewählter Fraktionsvorsitzende. Innerhalb der Vorstandsarbeit habe ich ihn als konstruktiven, kritikfähigen, strukturierten und empathischen Vorgesetzten erlebt, der Demokratie in seiner Fraktion lebt und nicht auf seiner Meinung beharrt, wenn die Mitglieder des Vorstands oder der Fraktion eine abweichende Meinung vertreten.

Sie sind Mitglied im Ausschuss für Kultur, Europa, Medien. Er tagt in der kommenden Woche. Was sind die Schwerpunkte?

Da es die erste Sitzung ist, geht es vor allem um die Konstituierung des Gremiums und aktuell um den neuen Medienstaatsvertrag, den ich persönlich sehr kritisch sehe. Der Medienstaatsvertrag, auf den sich die Länderregierungen geeinigt haben, eröffnet die problematische Möglichkeit, das Anliegen der Rundfunkregulierung gegen die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt im Internet auszuspielen. Es ist zu befürchten, dass die vom Vertrag vorgeblich gesicherte Meinungsvielfalt am Ende eine gefilterte und zensierte Vielfalt bleibt. Wenn sich etwa ein „sachlich gerechtfertigter Grund“ findet, ist eine Diskriminierung von Online-Angeboten durch Plattformen wie Facebook oder You Tube laut Vertrag zulässig. Was aber ein solcher Grund sein kann, lässt der Vertrag offen. Deutlich ist zudem das Bestreben, die bestehende Medienmacht insbesondere der Öffentlich-Rechtlichen zu zementieren.

Sie liebäugelten auch damit, im wichtigen Gremium Haushalts- und Finanzausschuss mit zu arbeiten. Wie steht es darum?

Das klappte. Ich bin medienpolitischer und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion, Mitglied der Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt und wurde im Plenum des Landtags in den Verwaltungsrat des Thüringen Forst gewählt.

Haben Sie mittlerweile in Bad Frankenhausen Räume für ein Abgeordnetenbüro gefunden?

Mir wurde der Wahlkreis Kyffhäuserkreis I und Kyffhäuserkreis II übertragen. Außerdem bin ich Ansprechpartner für den Landkreis Nordhausen. Das bereits bestehende AfD-Büro in Sondershausen vom Wahlkreis Kyffhäuserkreis I werde ich kurzfristig nutzen, mit einer Erweiterung der aktuellen Öffnungszeiten. Geplant ist es, in jedem Wahlkreis ein Büro zu unterhalten. Im Wahlkreis II bleibt Bad Frankenhausen meine erste Wahl. Der Immobilienmarkt ist aber schwierig und viele Angebote passen nicht in den vorgegebenen Finanzrahmen, der bei drei angedachten Büros nicht unendlich ist.

Wie steht es um Kontakte von Bürgern aus dem Kyffhäuserkreis mit ihnen als Landtagsabgeordneter? Was sind da die Themenschwerpunkte?

Unsere Fraktion hat festgelegt, dass Anfragen, die den eigenen Wahlkreis betreffen, auch von dem entsprechenden Abgeordneten zusammen mit dem zuständigen Fachsprecher zu bearbeiten sind. Diesbezüglich unterstütze ich aktuell eine Bürgerinitiative gegen Windkraft aus Bottendorf und die Bürgerinitiative für besseres Trinkwasser im östlichen Kyffhäuserkreis. Es gibt natürlich auch einen Informationsaustausch mit Gemeinde- oder Stadträten, die nicht der AfD angehören. Thematisch sind diese Anfragen weit gestreut, das reicht von einer mangelnden Verkehrsanbindung bis hin zu disziplinarischen Vergehen, da geht es unter anderem immer noch um die Frankenhäuser Thematik.