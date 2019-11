Ichstedt: Patenschaft mit beiderseitigem Nutzen

Die Grundvoraussetzungen waren schon lange gegeben. Der Ortsbürgermeister Rainer Beie (CDU) ist Oberstabsfeldwebel der Reserve und Ichstedt seit Anfang dieses Jahres Ortschaft der Stadt Bad Frankenhausen, die seit Jahrzehnten schon Garnisonsstadt ist. Am Samstagabend schließlich beschlossen die Ortschaft und die 5. Kompanie des Versorgungsbataillons 131 ihre Patenschaft feierlich am Feuerwehrgerätehaus.

Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) lobte zur Eröffnung der Feierstunde die gute Zusammenarbeit der Bundeswehr mit der Kurstadt, die bereits seit mehreren Jahrzehnten besteht. Dass nun auch eine Patenschaft für Ichstedt geschlossen werde, schließe den Kreis. Auch hoffe er, dass diese Patenschaft beiderseits mit Leben erfüllt werde. Rainer Beie freute sich darüber, dass gleich zwei Kommandeure anlässlich dieses Festaktes angereist waren. Der Ortschaftsbürgermeister führte danach aus, dass der Ortschaftsrat den Antrag auf die Patenschaft gestellt habe, nachdem über einen längeren Zeitraum bereits gute Kontakte zu dem Bataillon geknüpft worden waren. So waren einige der Reservisten bereits beim diesjährigen Sommerfest im Ort zu Gast, haben für den alten Turm im Ort gespendet oder bei der Restaurierung mit angepackt. „Dem Bataillon gehören Männer und Frauen zwischen 20 und 60 Jahren ganz verschiedener Berufe an. Es ist zwar kein Ichstedter dabei, aber einige Thüringer und Angehörige aus mehreren anderen Bundesländern“, sagte Beie stolz. Dass auch rund 50 Ichstedter, darunter Mitglieder des Ortschaftsrates und der verschiedenen Vereine gekommen waren, zeige, dass der Besuch gern gesehen sei. „Alle sind heute freiwillig hier, um sich besser kennenzulernen“, freute sich Beie.

Beie ist „Mutter der Kompanie“

Oberstleutnant Matthias Paar, Kommandeur des Versorgungsbataillons 131, sagte dann: „Als ich das Kommando vor zwei Jahren mit wenigen Mitgliedern übernommen habe, hätte ich nicht gedacht, heute hier in Ichstedt solch eine Kompanie präsentieren zu können“. Er bezeichnete Rainer Beie als „Mutter der Kompanie“, der diese in Form gebracht habe, und bedankte sich dafür. „Diese Reservekompanie ist beispielgebend für die gesamte Bundesrepublik. Das macht mich sehr stolz“, betonte Paar. Auch er führte noch einmal aus, dass man ob der ungewissen Zukunft zunächst gezögert habe, die Patenschaft zu schließen. Allerdings zähle das Hier und Jetzt, von dem beide Seiten profitieren könnten. Deswegen sei der Patenschaftsschluss jetzt genau richtig. Auch sei man nicht mit leeren Händen gekommen. „Wir haben eine Linde mitgebracht, die wir gemeinsam im Ort pflanzen werden“, sagte Paar. „Ichstedt hat kein Geld, und da es leider auch keine Unterstützung aus Bad Frankenhausen gab, können wir leider nichts zurückschenken“, scherzte Beie darauf. Für die musikalische Untermalung der Feierstunde sorgte der Spielmannszug der Feuerwehr Ringleben.

Die Mitglieder der Kompanie verbrachten das gesamte Wochenende in der Region, wie Rainer Beie im Gespräch mit der Lokalredaktion verriet. Unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall“ habe es gemeinsame Bildungsveranstaltungen der Kompaniemitglieder und einigen Ichstedtern gegeben. Auch eine gemeinsame Wanderung von Torfhaus bis zum Brocken habe es gegeben, um den Zusammenhalt zu stärken. Er hoffe künftig auch auf Einladungen zu Veranstaltungen oder Übungen in die Kaserne. Andererseits seien die Kompaniemitglieder zu allen Veranstaltungen in Ichstedt immer gern gesehen.