In diesem Jahr treten die Arterner nicht in die Pedale.

Kein Städtewettbewerb

Die Stadt Artern ist schon fast Stammgast beim Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas. Zwischen Mai und Oktober strampeln sich im Grundversorgungsgebiet beider Energiedienstleister 25 Kommunen aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für den guten Zweck ab. Drei Jahre in Folge war die Salinestadt zuletzt als einziger Vertreter aus Thüringen dabei. Und auch wenn sie nicht den Sieg erradelt – vom Erlös bleibt in jeder Teilnehmerstadt immer etwas Geld für ein bestimmtes Projekt hängen.

In diesem Jahr fällt die 17. Ausgabe des Städtewettbewerb coronabedingt aus. Das teilten die Energieversorger jetzt den Kommunen im Versorgungsgebiet mit.

Doch ein bisschen gefördert wird trotzdem: „In allen Kommunen, die für den diesjährigen Städtewettbewerb vorgesehen waren, reichen die Unternehmen eine Spende in Höhe von 1.200 Euro an gemeinnützige Institutionen aus“, heißt es in einer Mitteilung von enviaM und Mitgas an die Städte. Über die Aufteilung dieser Spendensumme sollen die Kommunen entscheiden.

Auch Artern darf bis zu drei Vereine benennen. Denn die Bewerbung der Salinestadt für den Städtewettbewerb, der beim Brunnenfest ausgetragen wird, war damit seit 2017 zum vierten Mal erfolgreich. „Wir warten derzeit noch auf weitere Ausführungen. Bislang haben wir lediglich die Ankündigung erhalten, aber noch keine Konditionen mitgeteilt bekommen“, sagt Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) am Freitag auf Nachfrage. Bei der Auswahl werden man natürlich danach schauen, wer das Geld am nötigsten braucht und wer lange nichts bekommen hat.

Beim Städtewettbewerb unter dem Motto „Volle Energie für den guten Zweck“ geht es darum, innerhalb von sechs Stunden so viele Kilometer wie möglich auf den Fahrrädern zurückzulegen. Die Stadt mit dem höchsten Kilometerstand erhält 8000 Euro für ein gemeinnütziges Projekt. Artern im vergangenen Jahr den 24. Platz geholt. Hier erreichten Erwachsenen und Kinder 201,24 Kilometer. Dennoch holte sich die Stadt damit 805 Euro. Das Geld floss in das Zirkusprojekt der Grundschule Am Königstuhl. Ein Jahr zuvor legten 134 Teilnehmer 297,09 Kilometer zurück.