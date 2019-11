Martin Gonschorek, Dozent des Konservatoriums der Hansestadt Hamburg, gibt am 30. November ein Konzert in Artern.

Artern. Der Kartenvorverkauf für ein klassisches Konzert in Artern hat begonnen.

Konzert für Flöte und Cembalo

Am Samstag, dem 30. November, lädt der Verein „ars interactiva“ um 19 Uhr zu einem Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach in den beheizten Teil der St. Marien Kirche Artern ein. Dieses Konzert werden zwei Hamburger Musiker, der Direktor des Hamburger Konservatoriums und Leiter des Publikums-Orchester der Elbphilharmonie Michael Peterman( Cembalo) sowie der Dozent des Konservatoriums der Hansestadt Michael Gonschorek (Flöte) gestalten. Das Konzert zeigt den Farbenreichtum in Bachs Musik mit seinem Ideenrepertoire zwischen strenger norddeutsch-chromatischer Fantasie und italienisch-verspielten Sonaten mit überraschenden Klangfarben von moderner Böhm–Flöte aus Ebenholz und französischem Cembalo nach einem Vorbild von 1783.

Karten für 12 Euro können über Telefon 03475 / 604380 oder Mail an fhofmann-eisleben@t-online.de vorbestellt werden. An der Abendkasse kosten diese 15 Euro.