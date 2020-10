Künstlerin vom Frankenhäuser Anger

Ihre Werke umfassen Porträts, Landschaften, Akte. Sie malte Kinder, Alte und Junge, Damen mit Haube, Menschen bei der Arbeit oder mit dunkler Haut: „Alice Schmidt (1869-1956) – eine ‘feinsinnige Kunstmalerin’ aus Frankenhausen“ heißt eine Sonderausstellung, die demnächst im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen zu sehen sein wird.

Doch wer Alice Schmidt? Im Regionalmuseum ist Katja Christmann die Expertin dafür. Die Museumsmitarbeiterin hat – soweit es möglich war – zur Biografie der Frankenhäuserin geforscht und ihre Werke inventarisiert – 183 Stück, die das Regionalmuseum im vergangenen Jahr als Schenkung bekam. „Viel wissen wir leider nicht über Alice Schmidt, geb. Weinberg. Sie wurde in Frankenhausen geboren und starb auch hier. Und 1893 heiratete sie in Frankenhausen“, erzählt Katja Christmann.

Ihre Wohnung hatte Alice Schmidt am Anger. Daran kann sich die ältere Dame noch lebhaft erinnern, die die Bilder der Frankenhäuserin viele Jahre in ihrem Besitz hatte. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen, 1958 sei sie in den Westen gegangen und war bis auf das Weihnachtsfest 2000 nie wieder in Bad Frankenhausen. Ihre Großmutter sei mit Alice Schmidt befreundet gewesen und habe die Enkeltochter ein paar Mal zum Besuch der Freundin mitgenommen, lässt die heute etwa Achtzigjährige das Museum in einem Brief zum Nachlass wissen. Die Wohnung sei „voller Bilder“ gewesen, heißt es darin. Die Großmutter starb 1970 mit fast 90 Jahren.

Von den Bildern ist fast keins signiert und nur sehr wenige datiert. Eine Bleistiftzeichnung trägt die Jahreszahlen 1883/84 und zeigt eine Ansicht von Ehringsdorf (heute Weimarer Land). „Das zeigt, dass Alice Schmidt schon in jungen Jahren zeichnete. Deshalb nehmen wir an, dass die bei Weimar eine Zeichenschule besuchte“, sagt Katja Christmann.

Um 1900 weilte Alice Schmidt in Paris. Das zeigt das Bild „Aussicht von unserem Pariser Atelier auf Notre Dame“. Mehrere Bilder tragen verschiedene Pariser Stempel. „Dort übte und lernte sie, wie an vielen Werken zu erkennen ist“. Dabei habe sich die Künstlerin sehr experimentierfreudig gezeigt, neben der Vielzahl an unterschiedlichen Motiven kamen auch verschiedene Techniken zum Einsatz: Öl, Kohle, Wasserfarbe, Blei- und Buntstift. Eigentlich sollte die Sonderausstellung bereits seit Anfang September zu sehen sein. Doch derzeit läuft der Umbau im Erdgeschoss des Museums für den Einzug der Touristinformation auf Hochtouren. Ausstellungseröffnung ist jetzt für den 28. Februar geplant.