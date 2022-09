Kurstadtspektakel mit Bauernheer in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen feiert am Wochenende wieder Bauernmarkt. Das ganze Wochenende herrscht buntes Treiben. Wo, was zu finden ist.

Das dritte September-Wochenende in Bad Frankenhausen steht alljährlich im Zeichen des Bauernmarktes – ein großes Kurstadt-Spektakel mit buntem Marktgeschehen, kulturellen Veranstaltungen und Schaustellern. Vom Anger bis zur Kyffhäuser-Therme bieten Händler aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Produkte an und sorgen so für ein farbenfrohes Stadtbild. Die „Hausmänner“ ziehen mit dem Stadtoberhaupt in ihren Trachten durch die Stadt und laden in Gaststätten und Pensionen alle mit Gedichten und Gesang zum Markttreiben ein. Der Umzug der Hausmänner am Freitagabend gehört ebenso zur Tradition wie der Umzug des Bauernheeres am Samstagabend, bei dem zahlreiche Mitglieder von Vereinen der Stadt in historischen Kostümen durch Innenstadt ziehen, an und der mit einem großen Lagerfeuer sowie einem Höhenfeuerwerk endet.

Freitag

Marktplatz/Rathaus

16 Uhr Abmarsch der „Frankenhisser Hausmänner“ zur traditionellen Einladungstour durch die Stadt

Schlossplatz

17 Uhr Eröffnung Fahrgeschäfte; 20 Uhr Einzug der „Frankenhisser Hausmänner“ ins Festzelt, anschließend folgt der Fassbieranstich durch den Bürgermeister; 21 Uhr Eröffnung Bauernmarkt; bis 2 Uhr Friday Club Night pres. by radio TOP40

Samstag

Schlossplatz

10 Uhr Eröffnung Fahrgeschäfte

Innenstadt

10 bis 18 Uhr Markttreiben

Kurpark

10 bis 17 Uhr Schausieden im Salzsiedehaus und Minigolf

Marktplatz/Kräme

10 Uhr bis 18 Uhr Musikalisches Unterhaltungsprogramm mit dem„Bauernchor des FKK-Wipperveilchen

Parkplatz Kyffhäuser-Therme

10 bis 18 Uhr Mittelalterliches Lager Schaukämpfe, Schauspiel mit dem „Freien Ritterbund Thüringen“

Unterkirche 10:30 Uhr heitere Orgelmusik zum Bauernmarkt, anschließend besteht die Möglichkeit zur Orgelführung

Festgelände

11 bis 17 Uhr Mr. Evergreen – Drehorgelspieler unterwegs

Festzelt

11 Uhr ganztägige Riesen-Hüpfburg „Unterwasserwelt“; gratis für Kinder; 11 bis 11.30 Uhr „Doncalli-Kindertheater“; 11.30 bis 12 Uhr Kinder-Tanzgruppe der Tanzschule „Tanz & Bewegung Schadowke“; 12 bis 12.30 Uhr Doncalli-Kindertheater; 12.30 bis 15 Uhr All you can Dance –MikeHaPunkt; 15 bis 15.30 Uhr Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern; 16 bis 17 Uhr „Plug & Blow“ (Live Cover Instrumental Band); 17 bis 18 Uhr All you can Dance – MikeHaPunkt; 20 bis 1 Uhr Oktoberwiese mit „Schäfer Heinrich“ und „Susi Platte“

Klosterstraße

19 bis 20 Uhr Start Umzug des „Frankenhisser Bauernheeres“ durch die Innenstadt bis zum Untergelgen mit Lagerfeuer, Fanfarenklängen, Feuer-Show und Ritterkämpfen und Höhenfeuerwerk

Schlossplatz

22.30 Uhr Höhenfeuerwerk

Sonntag

Schlossplatz

10 Uhr Eröffnung Fahrgeschäfte

Innenstadt

10 bis 18 Uhr Markttreiben

Kurpark

10 bis 17 Uhr Schausieden im Salzsiedehaus und Minigolf

Festgelände

11 bis 18 Uhr „Mr. Evergreen“ – Drehorgelspieler unterwegs

Parkplatz Kyffhäuser-Therme

10 bis 18 Uhr Mittelalterliches Lager Schaukämpfe, Schauspiel mit dem „Freien Ritterbund Thüringen“

Marktplatz/Kräme

10 bis 18 Uhr Musikalisches Unterhaltungsprogramm mit dem Bauernchor des FKK Wipperveilchen

Festzelt

11 Uhr ganztägige Riesen-Hüpfburg „Unterwasserwelt“ gratis für alle Kinder; 11 bis 14 Uhr Frühschoppen mit der Band „Die Hiesigen – Einfach schöne Blasmusik“; 14.30 bis 15 Uhr folgt die Auswertung des „Frankenhäuser Blumensommer“; 15 bis 15.30 Uhr „Doncalli-Kindertheater“; 15.30 bis 17 Uhr Greatest Hits – Steph Hall; 17 bis 18 Uhr Festzelt Ronald Gäßlein – live; 18 bis 00 Uhr „Layla, Layla, Layla - Die Mega Party mit DJ Robin“.