In der Ländlichen Heimvolkshochschule sollte das Montagsgespräch stattfinden.

Kloster Donndorf. Informationen zu Islam in Verbindung mit der Demokratie waren geplant.

Montagsgespräch im Kloster Donndorf fällt aus

Das für Montag, 8. Juni, geplante Montagsgespräch in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf zum Thema „Gehorchen oder überlegen, glauben oder denken?! Sind Islam und Demokratie kompatibel?“ mit Aarnout Brombacher muss ausfallen. Das teilt Helfried Maas, Pfarrer an der Ländlichen Heimvolkshochschule, mit.