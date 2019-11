Am 2. Dezember ist Abgabetag für Schuhe, Stiefel und Socken in Artern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolausstiefel in Artern

Auch in diesem Jahr führt „Trampelpfad“, das Netzwerk für soziale Gerechtigkeit in Artern, wieder die Aktion Nikolausstiefel für Kinder bis zehn Jahre durch Die Abgabe der sauberen Stiefel, Schuhe, Socken ist am kommenden Montag, 2. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr in der Alten Poststraße 2 möglich (ehemaliges Reisebüro, neben Geschenke-Bauer). Die Stiefelsuche ist dann am Nikolaustag, 6. Dezember, in allen teilnehmenden Geschäften der Stadt Artern.