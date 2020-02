Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht in Bad Frankenhausen mit Hubschrauber nach verschwundenem Patienten

Die Polizei in Bad Frankenhausen hat in der Nacht zur Freitag mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach einem 69-Jährigen gesucht, der aus dem Krankenhaus verschwunden war. Die Suche verlief erfolgreich. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann, der Patient im Krankenhaus in Bad Frankenhausen ist, am Abend aus der Klinik verschwunden.

Dadurch habe er sich in Lebensgefahr befunden, da er gerade einen medizinischen Eingriff hinter sich hatte und orientierungslos gewesen sei. Mit einem Hubschrauber und einem Spürhund suchte die Polizei dreieinhalb Stunden nach dem Mann und fand ihn schließlich wohlbehalten wieder. Einem Zeitungszusteller war der Mann aufgefallen.