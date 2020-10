Reinsdorf rappelt sich aus den roten Zahlen

Das Reinsdorfer „Kindernest“ bekam in diesem Jahr eine neue Heizung.

Es gab eine Zeit, da bekam Reinsdorf nicht mal Fördermittel für die geplante Fassadenerneuerung am Kindergarten genehmigt, weil die Kommunalaufsicht der Gemeinde trotz vorhandenen Eigenanteils wegen der desaströsen Finanzlage die positive Stellungnahme verwehrte.

Das ist nicht mal fünf Jahre her. Damals stand die Gemeinde sechsstellig in der Kreide. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Reinsdorf sparte eisern, kalkulierte Gebühren und Pachten neu, schuldete um, tilgte zuverlässig seine Kredite und sieht wieder Licht am Ende des Tunnels.

„Reinsdorf hat einen gesunden Haushalt 2020, der am Jahresende eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rund 40.000 Euro zulässt“, stellte Arterns Kämmerer David Petrat auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend der Gemeinde für ihre Finanzentwicklung ein gutes Zeugnis aus.

Das lässt sich auch am Schuldenabbau festmachen: Hatte die Gemeinde zu Jahresbeginn noch Kredite in Höhe von 54.000 Euro zu tilgen, werden es am Jahresende noch 24.000 Euro sein. „Die öffentliche Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit im Laufe dieses Jahres von 75 auf 34 Euro“, erklärte Arterns Kämmerer. Zum Vergleich: Arterns öffentliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1700 Euro.

Für mögliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer wegen der Corona-Pandemie hat die Gemeinde bereits Landeshilfen in höhe von 28.000 Euro erhalten. Reinsdorf wird als eigenständige Gemeinde von der Stadt Artern erfüllt.

Investitionen nahm die Gemeinde in diesem Jahr am Kindergarten vor. Das „Kindernest“ bekam eine neue Heizung. Und für den Bauhof wurde Technik für die Rasenmahd angeschafft. „Wir hatten das Glück, dass wir zwei Mal in der Dorferneuerung waren und Fördermittel für unseren Ort abfassen konnten“, zeigte sich Bürgermeister Olaf Schmidt erleichtert, dass die größeren Baumaßnahmen erledigt sind.

Seit 2014 schreibt Reinsdorf sein Haushaltskonsolidierungskonzept fort. Voraussichtlich 2026, wenn alle Kredite abgezahlt sind, wird die Gemeinde schuldenfrei sein.