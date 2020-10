Schüler schaffen sich ein grünes Klassenzimmer in Artern

Auf den Grünflächen der Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ am Königstuhl soll sich in den kommenden Monaten und Jahren vieles tun. Neben einem grünen Klassenzimmer sollen noch weitere Attraktionen entstehen, um den Schülern die Natur wieder näherbringen zu können. Der Anfang wurde am Donnerstagnachmittag mit einer Baumpflanzung und dem Aushub eines Gemüsebeetes gemacht.

Leonie Holbe brachte den Eichensetzling in das Pflanzloch, dass die Lehrerinnen Nancy Bellstedt (rechts) und Jacqueline Fiedler ausgehoben hatten. Foto: Patrick Weisheit

Unter den neuen Arbeitsgruppen an der Schule gibt es in diesem Jahr unter anderem das Grüne Klassenzimmer und den Grünen Borlach. Schüler beider Gruppen beteiligten sich am Aushub für ein Gemüsebeet. In dem Beet soll künftig Gemüse gezogen werden, das unter anderem auch für das gesunde Frühstück, das die Schule anbietet, genutzt werden soll. „Außerdem planen wir auf dem Gelände noch ein Hochbeet, ein insektenfreundliches Blumenbeet und ein Frühbeet“, erzählt die Physik-Lehrerin Jacqueline Fiedler. Etwa ein Dutzend Schüler aus den Klassenstufen sechs bis neun beteiligen sich regelmäßig an den grünen Aktionen. „Wir wollen dann auch noch Insektenhotels und Nistkästen bauen, einen Pfad der Sinne anlegen und suchen noch einen Bauwagen, der von Schülern gestaltet werden sowie als Lager für dei Gartengeräte und Treffpunkt für die Schüler dienen kann“, sagt Biologie-Lehrerin Nancy Bellstedt. Dies seien Vorhaben für die nächsten Jahre.