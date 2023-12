So feiert Wiehe den ersten Advent

Wiehe. Die Vorweihnachtszeit wird am Wochenende mit Orgelmusik und einer Märchenwiese eingeläutet.

Am 1. Advent soll es in Wiehe besinnlich und märchenhaft zugehen. So lädt das Kirchspiel Wiehe am 3. Dezember, 16 Uhr in die St. Bartholomäus-Kirche. Dort erklingt Orgelmusik, verriet Manfred Reinhardt von der Kirchengemeinde. Danach wird die Märchenwiese auf dem Markt 10 zum Erkunden freigegeben. Familie Janetzky hat über viele Jahre Märchenfiguren gebaut, die Jahr für Jahr in der Adventszeit unweit der Kirche in der Ranke-Stadt zu bestaunen sind.