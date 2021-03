Stadtwerke Sondershausen warnen vor Betrügern

Mitarbeiter der Stadtwerke Sondershausen (SWS) GmbH unterbreiten keine Geschäfte an der Haustür, darauf weist das Unternehmen erneut hin. Es gebe keine Mitarbeiter, die Informationen an der Haustür oder Zutritt zum Haus erlangen wollen, um Geschäfte abzuschließen.

Kunden, die bereits einer fremden Person Zutritt zu Zählern verschafft haben, unbeabsichtigt Informationen herausgegeben haben oder Verträge geschlossen haben, können sich gern im Kundenzentrum der Stadtwerke Sondershausen GmbH, Am Schlosspark 18, zu den bekannten Servicezeiten: Montag, Donnerstag, Freitag von 9 bis 15 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr oder telefonisch unter 03632/60 48 48 in Verbindung setzen und dies den Ansprechpartnern mitteilen.

So könne im Fall einer missbräuchlichen Verwendung der Daten vorgebeugt werden. Generell sollte man sich bei Vertragsabschlüssen nicht unter Druck setzen lassen. Irreführende und sogar falsche Preisvergleiche, beispielsweise über willkürlich festgelegte monatliche Abschläge, seien im Wettbewerb längst nicht mehr tabu.

In diesem Zusammenhang raten die SWS unbedingt darauf zu achten, weder am Telefon, noch an der Haustür, sensible Daten wie zum Beispiel den Namen des Lieferanten oder die Zählernummer des Verbrauchers preiszugeben.