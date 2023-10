Vier Generationen gemeinsam in der Manege

Sondershausen. Der Circus Karl Altoff Köllner gastiert mit Akrobatik, Clownerie und Dressur in Sondershausen.

Mit Akrobatik am „Todesrad“, atemberaubender Jonglage und Kautschuk-Akrobatik, zielsicheren Würfen ins Messerbrett sowie graziöse Bewegungen am zehn Meter langen Vertikalseil wollen Artisten vom Circus Karl Altoff Köllner ihr Publikum in Sondershausen begeistern. Aber auch Clowns und Tiere werden für viel Unterhaltung sorgen. Mit dem abwechslungsreichen Programm in der Manege führen die Artistenfamilien Weisheit und Köllner bereits in achter Generation eine alte Tradition fort: Den Zirkus. Seit März gehört dieser zum immateriellen Kulturerbe in der Bundesrepublik.

Familienunterhaltung, Nervenkitzel und Poesie würden beim Circus Karl Altoff Köllner allerdings schon immer groß geschrieben, wie Zirkussprecherin Liane Weisheit Köllner mitteilt. Kunststücke würden auch am Ring-Trapez, mit vielen Hula-Hoop-Reifen und auf dem Rola-Bola-Balancegerät dargeboten. Tierische Attraktionen seien Dromedare aus Marokko, spanische Riesenesel, Schweizer Ziegen sowie ein englisches Mini-Pony und ein Viererzug heißblütiger Araber-Hengste. Clown Francesco zelebriere mit seinem Kollegen Mario augenzwinkernden Humor. Den (gar nicht so) gefräßigen Dino „Tyrannosaurus Rex“ stellt Klein-Jake als jüngster Spross der Zirkus-Dynastien vor. Mit dem Youngster sind vier Generationen auf Tour.

In der Pause gibt’s Pferde-Manegen-Reiten für jedermann sowie eine Freiluft-Tierschau mit Alpakas aus Südamerika, einem russischen Kamel und einer internationalen Hundefamilie.

Vorstellungen im Zirkuszelt auf dem Platz bei Möbel Strotzer, Schachtstraße 6, gibt es vom 20. bis 29. Oktober am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr, am Sonntag heißt es ab 11 Uhr „Manege frei“.