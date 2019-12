Wechsel an die Schmücke

Die Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke soll nach dem Willen ihres neuen Vorsitzenden künftig für den Zweckverband Zentrales Tierheim Gehofen die Verwaltungsaufgaben erledigen. Das teilte der Bürgermeister der Stadt an der Schmücke, Holger Häßler (pl), mit.

Bislang verrichtet die Stadt Artern die Aufgaben für den Zweckverband, stellt für den Zweckverband unter anderem einen Haushalt auf und kommuniziert mit der Kommunalaufsicht. Der Zweckverband entrichtet dafür einen finanziellen Ausgleich an die Stadtverwaltung. Nach dem Wechsel an der Verbandsspitze – der Heldrunger Norbert Enke (pl) konnte kein Vorsitzender mehr sein, weil Heldrungen seit Inkrafttreten der Gebietsreform Ortschaft der Stadt An der Schmücke und er damit kein Bürgermeister mehr ist – halte er es für effektiver, wenn die Aufgaben des Zweckverbands am Sitz des Verbandsvorsitzenden erledigt werden, hatte Häßler seine Pläne begründet.

Den Zweckverband Tierheim Gehofen gibt es seit dem Jahr 1997. Damals taten sich im Altkreis Artern Kommunen zusammen, um den Bau eines Tierheims zu finanzieren. Denn die Aufnahme von Fundtieren ist Pflichtaufgabe der Kommunen. Betreiber des Tierheims ist seither der Tierschutzverein Artern. Die Mitgliedskommunen zahlen eine pauschale Umlage pro Einwohner und Jahr und bekommen dafür ein Rundum-Sorglos-Paket: Alle Fundtiere, die in ihrer Gemarkung aufgegriffen werden, holt der Verein ins Tierheim, kümmert sich und findet den Eigentümer oder vermittelt sie an neue Herrchen und Frauchen.

Die Bürger tangiert der Ortswechsel des Verbandssitzes allerdings nicht. Sie melden herrenlose Fundtiere weiter entweder an die Rettungsleitstelle oder an das Tierheim, das dann die weiteren Maßnahmen veranlasst.