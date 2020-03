Petra Fritsch und Werner Scholz aus Koblenz führen das Alpha-Hotel in Bad Langensalza jetzt als Betriebsleiter.

Die Corona-Krise bringt die Hotels in Existenznot

Ihr Start in Bad Langensalza beginnt wegen der Corona-Pandemie mit einer Krise: Werner Scholz hat mit seiner Lebensgefährtin Petra Fritsch Anfang März das Alpha-Hotel „Hermann von Salza“ übernommen. Weil Geschäftsleute, Vertreter und Monteure weiterhin Unterkunft brauchen, wollen sie das Haus offen halten. 240 Betten hat das Hotel, belegt sind jetzt nicht einmal 20. Die Gästezahl könnten die beiden allein bewältigen. Doch sie setzen das Personal so ein, dass es in Kurzarbeit zum Teil noch beschäftigt ist. Auch wenn sie davon ausgehen, dass sich die Durststrecke hinzieht. Die Reisegruppen, die zur größten Einnahmequelle gehören, haben bis Ende Mai die Buchungen storniert. Täglich gibt es weitere Absagen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Werner Scholz hat seiner Schwester Ursula Scholz zuliebe die Betriebsleitung des Hotels übernommen, die 78-Jährige selbst bleibt Geschäftsführerin. „Ich wollte eigentlich meine Rente genießen“, sagt Werner Scholz (71). Doch er freue sich auf die Herausforderung. Er und seine Lebensgefährtin kommen aus Koblenz und haben dort die Kantine einer Aluminiumfabrik betrieben und führten dazu noch ein Restaurant. In der Hotel-Branche hat Petra Fritsch davor Erfahrungen gesammelt, in einem 200-Betten-Haus leitete sie den Frühstücksservice. Kein Frühstücksservice für Gäste im Brauhaus zum Löwen Wegen des Reiseverbots für Touristen sind auch im Mühlhäuser Hotel Brauhaus zum Löwen täglich nur um die zehn Betten belegt. Die An- und Abreise ist völlig kontaktlos. Laut Geschäftsführer Marco Fongern, ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Den Zugang per App und die Buchungen verwaltet ein Mitarbeiter, der in der Nähe wohnt. „Für ihn haben wir das W-Lan des Hotels verstärkt, deshalb kann er von einem Firmenlaptop von zu Hause arbeiten“, erklärt Fongern. Um weitere Ansteckungsmöglichkeiten gering zu halten, werden die Zimmer frühestens nach einem Tag gereinigt. Zudem gibt es für die Hotelgäste keinen Frühstücksservice. Durch die Belegungen könne das Hotel nicht die laufenden Kosten stemmen, Fongern sieht dies eher als Verpflichtung denen gegenüber, die beruflich noch unterwegs sein müssen. Die meisten der Geschäftsleute sind inzwischen Stammgäste. Die Mitarbeiter arbeiten nur noch ein bis zwei Stunden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Geschäftsführer hält täglich zu ihnen Kontakt. „Die Zeit bewegt mich sehr“, verweist er darauf, dass er den Minijobbern kündigen musste. Vor vier Wochen habe er sich noch Gedanken gemacht, wie er mehr Arbeitskräfte bekomme. „Es ist wie auf einem Geisterschiff“, sagt Fongern und meint auch die dazugehörigen Gaststätten. Eine Weile könne das Unternehmen die Krise aushalten. „Wenn sie länger dauert, knirscht es bei uns.“ Brauner Hirsch bietet an Ostertagen Essen zum Abholen an Das Ausbleiben der Gäste bringt kleine Unternehmen wie das Landhotel Brauner Hirsch in Kammerforst schneller in Existenznot. Steffi Kleinsteuber appelliert auf ihrer Homepage an die Gäste, mit Stornierungen zu warten und ihr damit eine faire Chance zu geben. Denn absagen könnten sie später noch. Sie und ihr Team hatten sich auf den Saisonbeginn gefreut, der nach der ruhigen Winterzeit existenziell wichtig ist. Auch viele Familienfeiern im Gasthaus fallen weg. Weil zudem das Ostergeschäft wegbricht, will sie Essen zum Abholen anbieten – um ein wenig Geld einzunehmen. „Wie es weitergeht, weiß ich nicht, ich habe nur wenige Rücklagen“, sagt Kleinsteuber, die den Braunen Hirsch in siebter Generation führt. „Es wäre schlimm, wenn das das Ende wäre.“ Das Vier-Sterne-Hotel Sante Royale in Bad Langensalza ist derzeit geschlossen. Alle Buchungen wurden abgesagt, für die Mitarbeiter ist Kurzarbeit null angemeldet. „Wenn es nicht bald weitergeht, sind wir wirtschaftlich ruiniert“, sagt Inhaber Stefan Kiefer.