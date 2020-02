Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbsleber Bürgermeister geht gegen Sporthallen-Beschluss vor

Der Herbsleber Sporthallen-Streit geht in eine weitere Runde. Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) kündigte am Dienstag an, den jüngsten Gemeinderatsbeschluss zum Sporthallenbau zu beanstanden. Damit soll der Vorgang von der Kommunalaufsicht geprüft werden.

Ende Januar entschied der Gemeinderat mit den Stimmen der Freien Wähler sowie der Linke, den Beschluss zum Bau einer Eineinhalb-Felder-Halle auf dem Platz der Deutschen Einheit beizubehalten. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, diesen Beschluss wegen stark gestiegener Baukosten zu überdenken und für das Geld gleich eine größere Halle zu errichten. Hohe Kosten für Sporthalle als Nachteil für Herbsleben Reinhard Mascher bringt zwei Argumente für seine Beanstandung vor: Zum einen sieht er im Bau der kleinen Sporthalle einen „erheblichen finanziellen Mehraufwand und damit einen Nachteil für die Gemeinde Herbsleben.“ Zum anderen hält er den Gemeinderatsbeschluss für rechtswidrig. Dieser entspreche nicht den Schulbauempfehlungen für den Freistaat Thüringen. In diesen gibt das Land unter anderem Empfehlungen dazu ab, wie groß Sportstätten für Schulen sein müssen. Bezogen auf die Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule Herbsleben, die sowohl einen Grundschulteil wie einen Regelschulteil hat, müsste eine Doppelhalle vorgehalten werden. Reinhard Mascher räumte auf Nachfrage ein, dass es sich dabei um Empfehlungen, nicht um feste Vorgaben handle. Da die Kommunalaufsicht Gemeinderatsbeschlüsse auf mögliche Rechtswidrigkeiten prüft, nicht auf ihre Sinnhaftigkeit, ist der Erfolg von Reinhard Maschers Widerspruch offen. „Wir haben das natürlich im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht besprochen. Ich hätte es nicht gemacht, wenn uns keine Erfolgsaussichten signalisiert worden wären. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber wir müssen die vernünftigste Lösung hinkriegen.“