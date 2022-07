Sonderpreis für das Bruchstedter Förderzentrum

Bruchstedt. Das Förderzentrum „Am Fernebach“ in Bruchstedt ist seit mehr als 20 Jahren „Thüringer Nachhaltigkeitsschule – Umweltschule in Europa“. Warum die Schule den Titel wieder verteidigt hat.

Das Förderzentrum „Am Fernebach“ in Bruchstedt hat den Titel „Thüringer Nachhaltigkeitsschule – Umweltschule in Europa“ erneut verteidigt. Die Thepra-Einrichtung bekam dabei einen Sonderpreis für besonderes Engagement. Dieser ist mit 1000 Euro dotiert.

Bereits seit 20 Jahren trägt das Förderzentrum den Titel. Denn der Umweltschutz ist fester Bestandteil im Unterricht. Regelmäßig werden zum Beispiel Vogelzählungen oder Projekte zum Lebensraum Wald durchgeführt.

Ziel ist es dabei, den Schülern und Schülerinnen die ökologischen Zusammenhänge zu vermitteln und diese zu einem nachhaltigen Lebensstil anzuregen.

Zuletzt gab es eine Baumpflanzaktion vor der Schule. Damit unterstützte das Förderzentrum die Aufforstung des Areals der Gemeinde Bruchstedt. Obstbäume sollen die kranken Nadelbäume ersetzen, damit auf der neu entstandenen Streuobstwiese künftig Bienen wieder Nahrung finden sollen.

In diesem Jahr zeichneten das Umweltministerium und das Bildungsministerium, die das Projekt „Thüringer Nachhaltigkeitsschulen – Umweltschulen in Europa“ gemeinsam initiieren, 80 Schulen in Thüringen aus und verlängerten es bis zum Jahr 2024.