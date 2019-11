Mit Handschellen gefesselt wurde der 27-jährige Angeklagte in den Sitzungssaal gebracht. Doch nicht die Anklage wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und der vorgeworfene Diebstahl eines Fahrrads waren der Grund für die Vorsichtsmaßnahme.

Der Bad Lobensteiner sitzt bereits seit dem 21. April eine Haftstrafe ab. Bis Mitte 2021 ist die Justizvollzugsanstalt aufgrund anderer schwerer Straftaten sein vorläufiges Zuhause. Wobei jetzt noch weitere drei Monate hinzukommen. Als die Polizei im April den Haftbefehl vollstrecken wollte, fand eine Streife den Mann in der Spielothek am Bad Lobensteiner Südmarkt. Dort hatte er 0,3 Gramm Methamphetamin einstecken, wie die Staatsanwältin in ihrer Anklageschrift verlas.

Plötzlich stand da das Fahrrad

Das war zunächst nicht alles. Einem Polizisten fiel im Treppengang zur Spielothek ein Mountainbike auf, dessen Beschreibung ziemlich gut zu einem gesuchten Fahrrad passte, das kurz zuvor aus einem Keller in der Richard-Köcher-Straße verschwand. Weil in Erfahrung gebracht werden konnte, dass das Fahrrad dort stand, seit sich der Mann in der Spielothek aufhielt, keimte der Verdacht, dass er der Dieb gewesen sein könnte. Oder erwarb er es wirklich äußerst günstig von einem Kumpel, wie er sagte? Die Verteidigerin widersprach jedenfalls einer Verwertung der Aussage ihres Mandanten gegenüber der Polizei, weil die erforderliche Belehrung, die vor einer Beschuldigtenvernehmung zu erfolgen hat, nicht stattgefunden habe. Daher bestehe ein „Beweiserhebungs- und -verwertungsverbot“, so die Anwältin.

Die Staatsanwältin selbst beantragte in Sachen Fahrrad schließlich die vorläufige Einstellung des Verfahrens. Doch der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz stand für sie außer Frage. Auch mit Blick auf das reichlich gefüllte Vorstrafenregister beantragte sie sechs Monate Haft ohne Bewährung. Die Verteidigerin hingegen verwies darauf, dass ihr Mandant den Drogenbesitz vollumfänglich eingestanden hatte und die Menge relativ gering für den Eigenkonsum gewesen sei. Daher sollte eine Haftstrafe nicht über drei Monate hinaus gehen.

Das Gericht verhängte eine dreimonatige Haftstrafe ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.