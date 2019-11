Die Narren haben am Montagmittag wieder die Schlüsselgewalt in Bad Lobenstein übernommen.

Fasching in Bad Lobenstein Schlüsselübergabe in Bad Lobenstein

Die Kurstadt ist wieder in Narrenhand. Am Montag, pünktlich um 11.11 Uhr, übergab Bad Lobensteins Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) den Schlüssel zur Stadt an Karsten Anders, Vorsitzenden des Karnecalsclubs Bad Lobenstein, kurz KCL. Extra für diesen Tag hatte Thomas Weigelt an das Whiteboard des Sitzungssaales die Tagesordnung geschrieben: „1. Punkt: Fasching 2019/2020, 2. Punkt: Fasching, 3. Punkt: Fasching.“

Ein provisorischer Schlüssel wurde bereits am vergangenen Sonntag beim Frühschoppen des KCL im Kulturhaus in Bad Lobenstein übergeben – dieser bestand aber nur aus Pappe. Dabei wurde Einiges geboten. Die „Oberland Dixielanders“ spielten Klassiker von Udo Jürgens und natürlich die Hymne des Bad Lobensteiner Karnevalsclubs. Daher war es nicht verwunderlich, dass im Foyer des Kulturhauses des Öfteren der Ruf klang: „Bad Lobenstein – so blau!“ Danach gab es Rouladen mit Rotkraut und Klößen. Am Nachmittag stand die Generalprobe der verschieden Gruppen des KCL an – ebenfalls im Kulturhaus.

Auftakt mit der Band Brokat

Zudem steht in dieser Woche die Auftaktveranstaltung im Kulturhaus am Sonnabend ab 20.11 Uhr an. Für die musika­lische Unterhaltung sorgt die Band „Brokat“. Zudem zeigen die verschiedenen Tanzgruppen des KCL ihr Können, außerdem gibt es Sketche und ein buntes Rahmenprogramm. „Wir sind einige der wenigen Vereine in der Region, die bereits zum Auftakt ihr komplett neues Programm zeigen“, so Karsten Anders.

Noch in diesem Jahr feierte der KCL seinen 70-jährigen Geburtstag. 1949, also in den Nachkriegsjahren, begann das Vereinsleben des KCL. Gegenwärtig zählen rund 300 Mitglieder zu dem Verein, die in 30 Gruppen aktiv sind. In den Anfangsjahren des KCL fanden die Veranstaltungen noch in der alten Turnhalle im Hain statt. In der Chronik festgeschrieben ist Gerhard Adlung als Gründungspräsident.

Die nächsten Termine des KCL stehen auch schon fest. So ist für den 15. Dezember eine Vereinswanderung geplant. Am 7. Februar feiert die Faschingspolizei in Bad Lobenstein ihr Jubiläum. Die legendären „Fünf tollen Tage“ sind vom 21. bis 25. Februar geplant.