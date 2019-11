Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch Vormittag mit dem Kranaufbau am Heck seines Gefährts in die Weiße Brücke in Bad Lobenstein gekracht. Dabei riss der Kran Teile des Holzanbaus und die Verkleidung einer alten Fernwärmeleitung ab.

Trümmer stürzen auf Auto

Durch die herunterfallenden Trümmer der Leitungsverkleidung wurde das Fahrzeug eines älteren Mannes beschädigt, teilte die Polizei vor Ort mit. Der Mann stand mit seinem Auto zum Zeitpunkt des Unfalls unter der Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt, als der 21-jährige Traktorfahrer – in Richtung Schönbrunn fahrend – in die Brücke krachte. Der Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt, tauschte mit dem Traktorfahrer die Kontaktdaten aus und entfernte sich vom Unfallort.

Der Traktor hat mit seinem Kranaufhänger die Weiße Brücke in Bad Lobenstein beschädigt. Foto: Sophie Filipiak

Verdacht auf Asbestbelastung

Die Bad Lobensteiner Stützpunktfeuerwehr wurde um 11.47 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Ein gutes Dutzend Einsatzkräfte sperrte daraufhin zusammen mit der Polizei die Unfallstelle ab. „Wir wollten vermeiden, dass andere Fahrzeuge durch die auf den Boden liegenden Trümmer beschädigt werden oder weitere Trümmerteile auf Fahrzeuge oder Passanten herunterstürzen“, erklärte Emmanuel von Thaler, Einsatzleiter der Bad Lobensteiner Feuerwehr vor Ort. Die Trümmer der Verkleidung der alten Fernwärmeleitung machten den Einsatzkräften die größte Sorge. „Es bestand der dringende Verdacht, dass die Isolierung der Fernwärmeleitung asbesthaltig ist. Nach Rücksprache mit der Deutschen Bahn bestätigte sich dieser Verdacht zum Glück nicht“, berichtete der Einsatzleiter.

Fernwärme zur Weichensicherung

Die Fernwärmeleitung führte ursprünglich vom Bad Lobensteiner Heizkraftwerk zur Weichenanlage nahe der Brücke. „Im Winter wurden damit die Weichen beheizt, damit sie funktionstüchtig bleiben“, erklärte Lothar Zahn, Leiter des Bad Lobensteiner Ordnungsamtes. Die Leitung sei jedoch nicht mehr in Betrieb. Auf seiner Fahrt hatte der Traktor die Brücke mit dem Kranaufbau in der ganzen Breite gestreift. Die ersten sichtbaren Schäden sind in fünf Meter Höhe an der Metallverkleidung für die Bahnsignalanlagen sichtbar. Dort knallte der Kranaufbau zuerst gegen. Danach krachte der Kranaufbau gegen einen Balken, der den hölzernen Fußweg entlang der Gleise stützte. Der Balken wurde durch den Aufprall zerrissen, Trümmer fielen zu Boden.

Die Isolierung der stillgelegten Fernwärmeleitung wurde zerstört. Foto: Sophie Filipiak

Drehleiter kommt für Bergungsarbeiten zum Einsatz

Die Bad Lobensteiner Feuerwehr beräumte nach der Absicherung der Unfallstelle zuerst die herabgefallenen Trümmerteile. Zur Arbeitssicherheit kamen dabei Staubschutzmasken zum Einsatz. Um eine spätere Gefahr durch herabstürzende Trümmerteile auszuschließen, wurde wiederholt Kontakt zur Deutschen Bahn aufgenommen. Diese erlaubte den Einsatzkräften das Entfernen beschädigter Brückenteile. Damit die Einsatzkräfte bestmöglich vor Staub geschützt waren, wurde daraufhin unter Atemschutz die Verkleidung der alten Fernwärmeleitung mittels Brechstange und weiterer Werkzeuge komplett entfernt. Dabei wurden die Einsatzkräfte mit der Drehleiter zur Fernwärmeleitung hochgefahren. Im Anschluss wurde das rostige Rohr mit mehreren Seilschlingen gesichert und Stück für Stück zerteilt. „Bei dem Aufprall des Krans wurde auch die Aufhängung der Leitung beschädigt. Um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir das Fernwärmerohr demontieren“, sagte Emmanuel von Thaler. Die mit einem Trennschleifer entfernten Teilstücke der Leitung wurden geborgen und entsorgt. Auch lose Holzstücke vom Fußweg entlang der Gleise wurden demontiert.

Staus durch Absperrungen

Die Sperrung des Brückenbereiches für die Bergung der Trümmerteile und die Demontage des Fernwärmerohres dauerte bis etwa 14 Uhr an. Der Verkehr wurde über die Poststraße und Unterlemnitz umgeleitet. Ortskundige Fahrer nutzten zudem den Langen Weg und den Teichdamm, um den Sperrbereich zu umfahren. Dadurch kam es zu mehreren Staus in allen Umleitungsbereichen.

Der 21-jährige Traktorfahrer stamme laut Polizei aus dem Bad Lobensteiner Region und sei ortskundig. Die Polizei schließt einen technischen Defekt des Kranaufbaus als Unfallursache nicht aus. Am Kranaufbau sei ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden, an der Brücke ein Schaden von rund 1000 Euro. Wie hoch der Schaden durch herabfallende Trümmer am Auto des älteren Mannes ist, konnte die Polizei nicht abschätzen. „Zum Glück war zum Zeitpunkt des Unfalls kein Fußgänger unter der Brücke“, kommentierte Emmanuel von Thaler. Der Unfall sei ungewöhnlich gewesen. Es sei knapp 15 Jahre her, dass die Brücke letztmalig durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Damals sei ein Tieflader, der einen Bagger transportierte, mit der vier Meter hohen Brücke kollidiert. Der Bagger stürzte auf ein Auto, das sich auf der Gegenspur befand. Der Fahrer wurde damals wie durch ein Wunder nicht verletzt.

