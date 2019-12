24-Jähriger wagt in Heiligenstadt Schritt in die Selbstständigkeit

Viele Glückwünsche und Geschenke konnte Daniel Schütze am Wochenende bei der Eröffnung seiner neuen Ergotherapie-Praxis in der Göttinger Straße 14 entgegennehmen. Unter den Gästen waren auch einige, die fleißig bei der Grundsanierung des freundlich eingerichteten Domizils geholfen hatten. Künftig stehen den Patienten aller Altersklassen neben einem gemütlichen Empfangs- und Wartebereich drei Therapieräume zur Verfügung. So warten im Sportraum unter anderem Kletterwand, Zielwerf- und Balancierhilfen oder ein bunter Kriechtunnel auf die kleinen Patienten, die sich zudem noch im Bälle-Bad austoben können. Für die kreative Förderung steht im Raum nebenan eine Werkbank samt Zubehör für die Erstellung von Arbeiten aus Holz oder Peddigrohr bereit. Spiele und Hilfsmittel, die beispielsweise das Gedächtnis trainieren oder Greifübungen unterstützen, ergänzen das umfangreiche Angebot des Ergotherapeuten.