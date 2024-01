Heiligenstadt. Die Thüringer Liberalen schwören sich beim Dreikönigstreffen in Heiligenstadt auf das Wahljahr ein. Für die Aussagen ihres Bundesvorsitzenden hat man wenig Verständnis.

Klar haben sich am Samstagabend in Heiligenstadt der FDP-Landesvorsitzende Thomas L. Kemmerich, der liberale Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich und Landtagsabgeordneter Dirk Bergner von Christian Lindners Aussage zum Bauernprotest distanziert. „Ich halte den Satz ,Dreht um, ihr habt euch verrannt‘ für äußerst unglücklich“, sagte Kemmerich. „Wer unser Land ernährt, verdient unseren Respekt.“ Er wisse, worum in der Landwirtschaft gekämpft wird. „Ich kann die Bauern verstehen, und dem Protest Raum zu geben, gehört zu einer Demokratie dazu.“