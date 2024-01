Eichsfeld. Seit 5 Uhr am Montag kommt es im Landkreis Eichsfeld aufgrund der Proteste der Landwirte und Unternehmer zu Verkehrsbehinderungen. Die Aktion stößt nicht nur auf Gegenliebe. So kam es zu einem Unfall in Heiligenstadt.

„Nichts geht mehr“ hieß es größtenteils am Montagmorgen auf den Straßen des Eichsfelds. Im gesamten Landkreis hatten sich Landwirte, Spediteure und andere Unternehmer verschiedenster Branchen den bundesweit ausgerufenen Protesten angeschlossen und blockierten Straßen mit Lkws und Traktoren.