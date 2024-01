Eichsfeld. Die Protestaktion der Landwirte und Unternehmen im Landkreis Eichsfeld sorgen auch für Einschränkungen im Busverkehr. Busfahrer weichen teilweise auf Schleichwege aus.

Zunächst rollten die Busse am Montagmorgen noch wie gewohnt vom Betriebshof der Eichsfeldwerke (EW) in Leinefelde. Jedoch kam es im weiteren Tagesverlauf zu Behinderungen auch im öffentlichen Nahverkehr. „In Heiligenstadt sind wir nicht mehr nach Norden, Osten und Westen herausgekommen. In Richtung Dingelstädt und Südeichsfeld gab es keine Probleme“, erklärt Michael Raabe, Geschäftsführer der EW Bus GmbH.