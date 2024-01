Eichsfeld. Zwei weitere Veranstaltungen waren im Rahmen des Protesttages am Montag angekündigt. In Heiligenstadt startete eine am Mittag und in Leinefelde eine zum Abschluss des Tages am Abend.

Neben den Protesten der Landwirte und Unternehmen im Landkreis Eichsfeld, die für Verkehrsbehinderungen sorgten, fanden zwei weitere Veranstaltungen statt. In Heiligenstadt versammelten sich am Montag um 12 Uhr rund 200 Menschen auf dem Marktplatz, um die Protestaktion mit einem Spaziergang zu unterstützen. Sie zogen zweimal durch die Innenstadt. Beim zweiten Rundgang schlossen sich auch Firmenfahrzeuge an. Zum Abschluss versammelten sich die Teilnehmer ab 19 Uhr in Leinefelde.