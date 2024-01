Eichsfeld. Mitglieder vom Eichsfelder Bauernverband beteiligten sich am Montag an den Protestaktionen im Eichsfeld. Der Verband hat sie nicht organisiert, plant aber selbst noch weitere Aktionen im Landkreis.

Die Verärgerung ist groß bei den Landwirten. Das zeigten die bundesweiten Protestaktionen am Montag. „Die Aktionen im Landkreis Eichsfeld haben wir nicht organisiert, aber einige der Landwirte aus dem Kreis haben sich beteiligt“, berichtet Ingolf Lerch, Vorsitzender des Eichsfelder Bauernverbandes. Er habe mit einigen Landwirten gesprochen, die am Montag an den Protesten im Eichsfeld beteiligt waren. Wie er gehört habe, wurde sich an die Vorgaben gehalten. Zum Beispiel seien überall Wege für Rettungsfahrzeuge freigehalten worden.