Eichsfeld. Am Wochenende hat das Eichsfeld wieder einiges an Veranstaltungen zu bieten. Eine Übersicht gibt es hier:

1. Zum großen Neujahrskonzert des Thüringer Polizei-Orchesters wird am Freitag um 19 Uhr ins Eichsfelder Kulturhaus geladen. Zu hören gibt es Wiener Klänge. Der Eintritt zum Benefizkonzert ist frei, es werden Spenden für den wohltätigen Zweck gesammelt. Um eine Kartenreservierung unter Tel. 03606/608060 oder per Mail an kulturhaus@kreis-eic wird gebeten.