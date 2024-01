Duderstadt. Internistische Gemeinschaftspraxis und Duderstädter Krankenhaus vernetzen sich noch mehr. Neuer Facharzt verstärkt Team.

Zuwachs hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Duderstädter Krankenhauses bekommen. Angeschlossen hat sich jetzt die Internistische Gemeinschaftspraxis Dr. Baumgärtel, Gehrke, Buchholz als „MVZ St. Martini/Internistische Praxis“.

Die Praxisgründer Dr. Christian Baumgärtel und Stefan Gehrke möchten damit das Fortbestehen der 1996 gegründeten Internistischen Gemeinschaftspraxis über ihre aktive berufliche Zeit hinaus absichern, teilt Krankenhaussprecher Florian Grewe mit. Beide würden den Übergang als ärztliche Leiter des internistischen MVZ in den kommenden Jahren mitbegleiten.

Von der Vernetzung zwischen ambulanter Innerer Medizin und dem Krankenhaus erwarten sich alle Partner eine weitere optimierte Behandlung von jährlich mehr als 12. 000 internistischen Patienten in der Region. Und für die bleibe fast alles wie gewohnt, so Florian Grewe. Baumgärtel, Gehrke und Valentina Buchholz seien weiter in der Praxis, ebenso bleibe das gewohnte Team an Bord.

Eine Neuerung in Sachen Personal gibt es aber dennoch. Seit Anfang des Monats verstärkt Shapal Alossi als Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie und Hypertensiologie (Bluthochdruckspezialist) das Ärzteteam im internistischen MVZ und auch im hausärztlichen MVZ in der Marktstraße 91. Montags, mittwochs und freitags hat Shapal Alossi Sprechstunde in der internistischen Praxis, dienstags und donnerstags in der Marktstraße 91.

„Ich freue mich, dass wir niedergelassenen Fachärzte uns durch diesen Schritt noch enger mit dem Krankenhaus vernetzen. Davon profitieren sowohl die niedergelassenen Internisten als auch die Krankenhausärzte und vor allem die Patientinnen und Patienten“, meint Dr. Christian Baumgärtel und nennt damit auch gleich seine Motivation. Und Stefan Gehrke sagt seinerseits: „Die Entscheidung für St. Martini beziehungsweise die St. Martini MVZ GmbH als Träger des MVZ wurde maßgeblich durch unseren Wunsch geprägt, dass die ambulante Innere Medizin in Duderstadt durch einen lokalen Träger auf hohem medizinischem Qualitätsniveau weitergeführt werden soll.“

Das sieht auch Markus Kohlstedde, MVZ- und Krankenhausgeschäftsführer, ebenfalls so. Man mache genau das, was die Politik fordere: die Verzahnung der ambulanten und stationären medizinische Versorgungsangebote. Das werde getan, um die Patienten gut zu versorgen. Ein Dankeschön gibt es für die Baumgärtel und Gehrke für die gute Zusammenarbeit bei dem Zukunftsprojekt.