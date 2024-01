Eichsfeld. Am Vormittag versammeln sich Landwirte mit ihren Traktoren im Eichsfeld. Mit einer Konvoifahrt beteiligen sie sich an den Protestaktionen des Bauernverbandes.

Die Bauernproteste im Landkreis Eichsfeld gehen auch am Freitag weiter. Wie in ganz Deutschland machen die Eichsfelder Landwirte mit unterschiedlichen Aktionen auf die Situation in ihrer Branche aufmerksam. In der Vergangenheit haben die landwirtschaftlichen Betriebe immer wieder Kürzungen durch die Politik hinnehmen müssen. Die von der Bundesregierung ursprünglich geplante Streichung des Agrardiesels und der Steuererleichterungen für landwirtschaftliche Fahrzeuge brachte das Fass zum Überlaufen.