Eichsfeld. Vom Krippenbesuch bis zur Lesung mit musikalischem Winterzauber. Im Eichsfeld wird einiges geboten.

Küllstedter Heimatstube öffnet ihre Türen

Im Januar besuchen viele Interessierte die Weihnachtskrippen in den Eichsfelder Kirchen. Und zweifelsohne ist die Oberammergauer im Küllstedter Gotteshaus ein echter Blickfang. Wer sie in Augenschein nimmt, kann auch gleich der benachbarten Heimatstube einen Besuch abstatten. Bei Kaffee und Schittchen könne man hier verweilen und sich auch die alten Stücke im Haus ansehen, teilt die Gemeinde mit. Geöffnet ist die Heimatstube am Samstag, 13. Januar und Sonntag, 14. Januar, von 13 bis 17 Uhr sowie am 20., 21., 27. und 28. Januar ebenfalls in dieser Zeit.

Kriminelle Anekdötchen und Winterzauber

Zu einer Lesung mit Roland Lange unter dem Motto „Kriminelle Anekdötchen“ wird in das Café der Bodemühle in Bischofferode eingeladen, und zwar am Samstag, 27. Januar. Los geht es um 16 Uhr. Bekannt dürfte Lange den Eichsfeldern als Autor der Harzkrimis sein. Doch nach der Lesung ist noch nicht Schluss. Dann gibt es im Innenhof den Winterzauber mit Live-Musik von „Ohmbergblech“. Anmeldungen werden unter Tel. 036077/29133 entgegengenommen.

Führung durch die Sonderausstellung im Eichsfeldmuseum

Manfred Winter, Meister der Rundfunktechnik und Fachmann auf dem Gebiet der Funktechnik, bietet am Samstag, 13. Januar, um 14.30 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „100 Jahre Radio in Deutschland“ im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt an. Zudem hält er einen Kurzvortrag zur Technik und Geschichte. Auf interessierte Zuhörer freut er sich. Den Eintritt (mit Gruppenrabatt) muss jeder Besucher selbst bezahlen, so der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde.

Nähkurs im Familienzentrum für Jung und Alt

Zu einem Nähkurs lädt das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg am Samstag, 20. Januar, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Großmütter, Mütter und Mädchen ein. Anfänger erlernen dann die Grundkenntnisse an der Nähmaschine und können bei ihren ersten Nähversuchen einfache Werke herstellen. Fachliche Anleitung zur Reparatur von Lieblingsbekleidung oder hilfreiche Tipps zur Umsetzung eigener Ideen lassen auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen. Weitere Informationen zu dem Kurs unter Tel. 03605/5424422. Anmeldungen werden im Familienzentrum entgegengenommen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Erwachsene 20 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen zwölf Euro..

red