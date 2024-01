Niederorschel. Daniel Fuchs und Daniel Seidel kandidieren für die FDP bei der Kommunalwahl in Niederorschel und Deuna. Mitglieder der Ortsgruppe Niederorschel wählen beide einstimming.

Die Mitglieder der FDP starten in Niederorschel und Deuna einen Neuanfang. „Zum ersten Mal seit langer Zeit politischer Auszeit haben wir in der Gaststätte ‚Zum weißen Roß‘ in Deuna drei Wahlversammlungen zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber für die Gemeinderatswahl Niederorschel, die Ortsteilratswahl Niederorschel und die Ortsteilratswahl Deuna durchgeführt“, berichtet Daniel Fuchs, der selbst auf dem Listenplatz 1 für den Rat der Einheitsgemeinde Deuna steht.