Leinefelde. Das Leibniz-Gymnasium in Leinefelde stellt sich bei einem Tag der offenen Tür vor. Die Besucher können dabei viel entdecken und erfahren etwas über eine neue Projektklasse.

Auf den Fluren und in einigen Klassenräumen im Leinefelder Leibniz-Gymnasium herrscht reges Treiben. Der diesjährige Tag der offenen Tür lockt viele Mädchen und Jungen mit ihren Eltern in das Gebäude. Sie wollen sich über die Schule informieren, für einige steht der Wechsel ab der 5. Klasse und für andere nach erfolgreichem Abschluss der Realschule auf die Bildungseinrichtung an.