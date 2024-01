Eichsfeld. Die Demonstrationen der vergangenen Montage endeten im Eichsfeld jeweils mit einer Kundgebung in Leinefelde. Doch es waren nicht nur Bauern und Unternehmer, die dort protestierten.

An den vergangenen beiden Montagen machten Bauern und Unternehmer aus dem Eichsfeld ihrem Ärger über die Arbeit der Regierung öffentlichkeitswirksam Luft. Beide Protesttage endeten jeweils am Abend mit einer Kundgebung in Leinefelde. Allerdings waren am 8. Januar unter den 1200 Teilnehmern nicht nur Bauern und Unternehmer. Nach Angaben der Polizei versuchten Anhänger der rechten Szene, die Proteste für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Unter den Demonstranten sei auch mindestens ein bekannter Rechtsextremist mit bundesweiter Vernetzung entdeckt worden.