Eichsfeld. Spezielles Zentrum am Eichsfeld-Klinikum behandelt pro Jahr rund 700 junge Patienten. Ärztin absolviert wichtige Weiterbildung

Ende vorigen Jahres konnten die neuropädiatrischen und kinderepileptologischen Kompetenzen des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) des Eichsfeld-Klinikums am Standort Reifenstein weiter ausgebaut werden. So habe das SPZ am 4. Dezember die spezielle Anerkennung als Epilepsie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche durch die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie erhalten, teilt Claudia Reich mit, die im Eichsfeld-Klinikum für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Neben der Chefärztin und zertifizierten Epileptologin des SPZ, Dietlind Klaus, kümmert sich auch die Kinder- und Jugendärztin Anja Gaida um die jungen Patientinnen und Patienten mit Epilepsien. „Die Fachärztin arbeitet bereits seit über zehn Jahren im Team des SPZ, verfügt über umfangreiche kinderneurologische Kompetenzen und erhielt nach erfolgreicher Prüfung von der Landesärztekammer Thüringen am 15. November 2023 die Anerkennung im Schwerpunkt Neuropädiatrie“, erklärt Claudia Reich.

Im Eichsfeld-Klinikum würden durch die Spezialistinnen jährlich knapp 700 ambulant und stationär behandelte Kinder und Jugendliche mit der Fragestellung Epilepsie untersucht. „Epileptische Anfälle sind die häufigsten neurologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und können in jeder Altersgruppe auftreten“, erklären die Ärztinnen, was sich mit den unterschiedlichsten Erscheinungsbildern bemerkbar mache: Manche Anfälle dauern nur Sekunden und sind kaum bemerkbar, andere lösen starke Krämpfe des ganzen Körpers aus.

Eltern und indirekt Betroffene seien zunächst sehr beunruhigt und ratlos. Eine zeitnahe Diagnostik und Behandlung sowie Beratung der Eltern und betreuenden Personen sei für den weiteren Verlauf äußerst wichtig. Dazu gehöre in erster Linie eine genaue epilepsiespezifische Diagnostik, die über die Notwendigkeit und Art der weiteren Therapie entscheide sowie eine langfristige Begleitung und Beratung. In der neuen Epilepsie-Ambulanz sei man genau darauf spezialisiert.

Terminvereinbarungen und Kontaktaufnahme ist über 036076 / 99-3380 sowie über spz@eichsfeld-klinikum.de möglich.