Eichsfeld. Feuerwehren kreiseln in einigen Eichsfelddörfern, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. Das Osterfeuer ist so vielerorts gesichert.

So langsam verschwinden aus den Eichsfelder Häusern die Weihnachtsbäume. Doch wohin damit? In vielen Eichsfelder Städten und Dörfern sammeln die Jugendfeuerwehren in Begleitung ihrer „großen“ Kameraden gern die Bäume ein. Schlagen sie doch damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Leute sind die Bäume los, und das Brennmaterial für die Osterfeuer ist auch gesichert.