Dingelstädt. Bei einem Arbeitsunfall in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) sind zwei Männer im Alter von 33 und 28 Jahren verletzt worden. Rettungshubschrauber flogen sie in Kliniken nach Göttingen und Halle.

Wie die Polizei mitteilte, führten zwei Männer im Alter von 33 und 28 Jahren am Freitagmorgen Elektronikarbeiten an der Deckenbeleuchtung einer Halle vom Automobilzulieferer in der Wachstedter Straße in Dingelstädt durch. Ein 59-jähriger Kran-Mitarbeiter habe in der Halle währenddessen Produktionsmaterial verlagert. Hierbei stieß er gegen die Hubarbeitsbühne der beiden Elektriker.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Diese stürzten aus einer Höhe von etwa sieben Metern. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden die zwei Männer mit Rettungshubschraubern in die Kliniken nach Göttingen und Halle/Saale gebracht. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.