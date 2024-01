Lutter. Der Schanzenrekord in einem Eichsfeld-Dorf ist eingestellt. Teilnehmer und Zuschauer kommen aus dem ganzen Eichsfeld.

Was sich am Sonntag in Lutter abgespielt hat, damit hätten die Organisatoren nicht gerechnet. Kurzfristig hatte das Team vom Skiclub, hinter dem die Luttertaler Musikanten stehen, ein Skispringen auf der Naturschanze aus dem Boden gestampft. Das Zeitfenster mit Winterwetter und Schnee war kurz, das wurde in Lutter auf den Punkt ausgeschöpft.