Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Stadtverband der CDU hat seine Kandidaten für die Stadtratswahl festgelegt. Sie kommen aus verschiedenen Altersgruppen und Berufen.

Für die bevorstehende Stadtratswahl in der Kreisstadt hat die Heiligenstädter CDU jetzt ihre Kandidaten nominiert. Der Stadtverbandsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat der Union, Peter Gabel, präsentierte die Liste mit 24 Kandidaten. Er ist überzeugt, dass sie breit gefächert ist und dass man mit „einer hohen Kompetenz“ aufwartet. Besonders wichtig sei gewesen, dass Personen aus fast allen Ortsteilen zu finden seien, um eine bürgernahe Politik gewährleisten zu können.

„Alle aufgestellten Kandidaten bringen individuelle Anliegen und Fachkenntnisse ein, die entscheidend für das Vorankommen der Stadt in den kommenden Jahren sind“, so Peter Gabel. Ziel der CDU sei es, die Entwicklung von Heiligenstadt und seinen Ortsteilen gemeinsam voranzutreiben. Als Beispiele nannte er die Neuordnung des Gewerbegebiets Süd in Heiligenstadt, die Schaffung neuer Bauplätze in Siemerode oder auch den Einsatz für günstige Kindergartengebühren.

Neben einigen bekannten Gesichtern konnten auch neue für die kommunalpolitische Arbeit gewonnen werden. Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten ging es an die Wahlurne. Alle Kandidaten erhielten das Vertrauen der Mitglieder. Im Ergebnis stehe eine Liste, die sich laut Gabel „wirklich sehen lassen kann“ und die mit einem breiten Spektrum von Menschen aufwarte – von Jung bis Alt, vom Akademiker bis zum Handwerksmeister.

„Mit fachkundigen und engagierten Kandidaten sowie einem klaren Fokus auf die zukünftige Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile ist die Union entschlossen, eine starke Stimme für die Bürger von Heiligenstadt zu sein“, erklärte der Stadtverbandsvorsitzende. Die Nominierungsveranstaltung wurde von der Landratskandidatin der CDU Marion Frant geleitet.

Das sind die CDU-Kandidaten für den Heiligenstädter Stadtrat Peter Gabel (Heiligenstadt) Doreen Schampel (Heiligenstadt) Uwe Klingebiel (Streitholz) Thadäus König (Heiligenstadt) Thomas Stützer (Heiligenstadt) Marko Althaus (Heiligenstadt) Matthias Heß (Streitholz) Stefanie Kellner (Kalteneber) Jonas Gehrt (Heiligenstadt) Robert Adler (Bernterode) Franz König (Kalteneber) Jürgen Hackethal (Günterode) Christina Janik (Glasehausen) Steven Krebs (Heiligenstadt) Silvana Günther (Siemerode) Vincent Wollmer (Heiligenstadt) Franziska Gunkel (Rengelrode) Matthias Hartung (Heiligenstadt) Alois Möhl (Mengelrode) Michael Poppe (Heiligenstadt) Michael Arand-Rhöse (Heiligenstadt) Sebastian Herche (Heiligenstadt) Christoph Jahn (Heiligenstadt) Sebastian Baldermann (Heiligenstadt)

red