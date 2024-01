Eichsfeld. Während im Landkreis Göttingen Sonntagabend mehrere Straßen gesperrt werden mussten, rückte im Eichsfeld der Winterdienst mit voller Kraft noch einmal aus. Hier war es am schlimmsten:

Während man am Montag im Eichsfeld regelrecht zuschauen konnte, wie die weiße Pracht an Schnee in großer Geschwindigkeit zusammenschmolz, hat der Eichsfelder Winterdienst noch einmal eine harte Nacht hinter sich gebracht.