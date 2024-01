Worbis. Das staatliche Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis öffnet seine Türen. Nicht nur Schüler zeigen Interesse.

Ein Schnuppertag lockte am Samstag zahlreiche Besucher in das staatliche Gymnasium „Marie Curie“ nach Worbis. Hier schauten sich nicht nur die künftigen Schüler neugierig in den über 30 Klassenräumen um. Auch deren Eltern, Geschwister und weitere Interessierte nutzten die Gelegenheit und ließen sich zudem vom bunten Programm im Schulhaus inspirieren.