Heiligenstadt. Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich die Bergschule St. Elisabeth potenziellen neuen Schülern vor. Der Neubau in Leinefelde rückt indes näher.

„Werde ein Teil von uns“ lautete das Motto, unter dem sich die Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt am Samstag potenziellen neuen Schülern und ihren Eltern vorstellte. Die einzelnen Fachschaften präsentierten sich in den verschiedenen Räumlichkeiten und luden zum Mitmachen ein. Als Souvenir gab es an den Stationen Puzzleteile, die zusammengesetzt, das Motto des Tages bildeten. In der Turnhalle konnten sich die Kinder nach Herzenslust auf dem Trampolin, beim Fußball oder anderen Aktivitäten austoben.