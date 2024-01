Uder. Im Eichsfeld kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits in der vergangenen Woche kam es in Uder zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am 23. Januar gegen 16.15 Uhr vor der Apotheke in der Klosterstraße.

Durch den Zusammenstoß wurde ein schwarzer Opel Sports Tourer beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher rechtswidrig vom Unfallort in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 unter Angabe des Aktenzeichens 0020364/2024 zu melden.

red