Eichsfeld. Eine Bürgerinitiative (BI) möchte das Vorhaben von der Südharz Kali GmbH, ein Bergwerk im Eichsfeld zu errichten, verhindern. Derweil gibt es eine erste bekannte negative Stellungnahme zu dem Vorhaben.

Vor zwei Wochen, am 30. Januar, war in der Turnhalle von Bernterode bei Breitenworbis kein Platz mehr frei. Babette Winter, Regionaldirektorin für Deutschland von Southarz Potash und Geschäftsführerin der Südharz Kali GmbH, gab in einem gut einstündigen Vortrag Einblick in die Pläne des Unternehmens, in Bernterode ein Bergwerk mit Produktionsstätte zu errichten.