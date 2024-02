Eichsfeld. Umfangreiche Kanal- und Straßenbauarbeiten starten in einem Eichsfelder Dorf. Rund 2,8 Millionen Euro werden investiert.

Umfangreiche Bauarbeiten starten in Arenshausen am Montag, 19. Februar. Es geht um den Anschluss von vier Straßenabschnitten an das Entwässerungssystem der Kläranlage „Unteres Leinetal“, dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (WAZ) Obereichsfeld und der Gemeinde Arenshausen. Laut dem Sprecher der Eichsfeldwerke, Dominic Grone, beläuft sich der Gesamtwertumfang auf rund 2,8 Millionen Euro.