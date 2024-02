Margit Ertmer, Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, beim Baustellenrundgang für den neuen Kindergarten in Holungen. In der Hand hält sie die Pläne, wie das Ganze einmal aussehen soll. Das Gebäude, in dem der Jugendclub sein Domizil hatte, wird erweitert und saniert. © Sigrid Aschoff