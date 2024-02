Eichsfeld. Die Fastenzeit beginnt im Eichsfeld – eine Zeit der Reflexion und des Neudenkens, inspiriert von Jesu Wüstenwanderung. Ein Eichsfelder Geistlicher wird nachdenklich und empfiehlt: Kert um!

Die Tage an denen wir ausgelassen gefeiert und den Frohsinn miteinander geteilt haben sind vorbei. Die Faschingszeit ist zu Ende. Die einen werden traurig sein, weil in der nächsten Zeit „nichts mehr los ist“. Andere werden sagen: Gut so. Jedes Wochenende diesen Trubel kann ich nicht ertragen. Gut, dass es nun wieder „normal“ weiter geht.