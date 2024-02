Eichsfeld. Zur Präsentation der Stellungnahme der Gemeinde Breitenworbis kommen rund 200 Bürgerinnen und Bürger. Bürgermeister richtet sich mit mahnenden Worten an die Bevölkerung.

So etwas haben die Gemeinderäte von Breitenworbis noch nicht erlebt. Am Donnerstag stand eine öffentliche Sitzung des Gremiums im Saal in Breitenworbis an. Einziger Tagesordnungspunkt: Die Vorstellung der Stellungnahme der Gemeinde, zu der Bernterode als Ortsteil gehört, zum Vorhaben von Südharz Kali in Bernterode-Schacht ein Bergwerk und vor den Toren von Bernterode eine Produktionstäte zu errichten, um im Eichsfeld den Kalisalzabbau wiederzubeleben.