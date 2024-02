Eichsfeld. Das Schöffengericht am Amtsgericht Mühlhausen verurteilte am Freitag einen Eichsfelder. Er hatte im vergangenen Jahr einen Unfall mit sieben Todesopfern verursacht.

Am Tod von sieben Menschen ist ein 35-jähriger Eichsfelder schuld. Er verursachte den schweren Verkehrsunfall am 1. April 2023 auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza. Seit Mittwoch musste sich der Mann vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Mühlhausen verantworten.